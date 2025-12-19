На Закарпатті провели в останню дорогу полеглого за Україну прикордонника Мирослава Матьовку

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону попрощалися з майстер-сержантом Мирославом Матьовкою, який загинув 16 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку.

Мирослав Павлович Матьовка народився 8 лютого 1976 року у місті Ужгород. Після закінчення загальноосвітньої школи вступив до Ужгородського професійно-технічного училища, де у 1994 році здобув спеціальність столяра (виробництво художніх меблів).

З 1994 по 1996 рік проходив строкову службу у Збройних Силах України. До Державної прикордонної служби долучився у 2001 році, коли уклав контракт та розпочав службу на посаді стрільця-снайпера Мукачівського прикордонного загону.

У червні 2003 року Мирослав Павлович розпочав службу у підрозділах охорони кордону Чопського загону, де сумлінно то якісно виконував функціональні обов’язки до жовтня 2024 року, коли був переведений до бойового підрозділу.

У складі відділу прикордонної служби «Чоп» (тип С) 23 жовтня 2024 року майстер-сержант Мирослав Матьовка вибув спочатку на північ, а згодом на схід України, аби захищати її від російських окупантів.

Відтоді прикордонник самовіддано, хоробро та невтомно обороняв Україну. Його знали як відповідального, дисциплінованого і рішучого побратима та воїна.

16 січня цього року під час виконання бойового завдання на курщині майстер-сержант Мирослав Матьовка загинув. Його тривалий час вважали зниклим безвісти за особливих обставин, аж доки тіло захисника не ідентифікували.

Героя поховали у селі Данилівка Берегівського району. Без люблячого сина залишилася невтішна мати Марія, без турботливого батька – син Мирослав.

Світла пам’ять та вічна слава полеглому захисникові України! Щирі співчуття рідним і друзям Мирослава Павловича