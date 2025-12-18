fbpx
Популярне

СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

▪️ два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — близько $60-100 млн);

▪️ РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна – $60 млн);

Читайте також:  Увага! Посеред міста зник 11 - річний хлопчик: батьки благають про допомогу

▪️ зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна – $19 млн);

▪️ літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн в залежності від комплектації та озброєння).

СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку.

Переглядів: 11

Читайте також: