СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — близько $60-100 млн);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна – $60 млн);

зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна – $19 млн);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн в залежності від комплектації та озброєння).

СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку.