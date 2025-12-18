Відбулося перейменування української монети з «копійки» на «шаг»

У першому читанні Верховна Рада України підтримала законопроєкт №14093 щодо перейменування української монети з «копійки» на «шаг». І це справді історичне рішення для України. Адже шаг є нашою розмінною, традиційною та історичною назвою грошової одиниці.

Сьогодні, гривня ділиться на копійки. Водночас копійка – це московська назва, що походить із XVI століття. Вона бере свій початок від московської срібної монети із зображенням вершника з копйом (списом), яку в народі називали «копійкою», щоб відрізнити її від новгородської срібної монети з вершником із саблею , яку називали «сабельниця».

Важливо, що історично гривня не може ділитися московською розмінною монетою, адже копійка, як і рубль, є символом рубльової зони, до якої належать росія, Білорусь та Придністров’я. Тому рішення повернутися до нашої історичної спадщини – «шагу», є важливим та справедливим.

Хоч це лише частина шляху, ключовою датою остаточного рішення щодо перейменування на «шаг» стане 27 грудня 2025 року. Надалі передбачена тривала процедура запровадження «шагу» в повсякденне життя українців. Сподіваємося, що рішення буде ухвалене остаточно, попри воєнний стан, Різдво та інші чинники.

Нарешті український герб на монетах перестане бути поруч із московською назвою.