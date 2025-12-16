Як стати оператором РЕБ в ЗСУ?

Щоб стати військовослужбовцем РЕБ ЗСУ, потрібно звернутися до Центру рекрутингу Сил ТрО або інших рекрутингових платформ (наприклад, Armyinform чи Lobby X ), пройти співбесіду та медичну/психологічну комісію, маючи відповідну освіту (технічну) та навички (ПК, радіоелектроніка), а потім пройти навчання з базової підготовки та фахове навчання з РЕБ/РЕР. Основні вимоги: вік 18-45 років (для деяких посад до 50), придатність за станом здоров’я, відсутність судимостей, відповідальність та бажання навчатися.
Кроки для вступу:
- Знайдіть вакансію:
- Перегляньте вакансії на сайтах Armyinform чи Lobby X (для операторів, спеціалістів РЕБ/РЕР).
- Зверніться до Центру рекрутингу Сил ТрО за номером 0800 505 163 або через їхній сайт.
- Зверніться до найближчого ТЦК та СП за місцем реєстрації.
- Пройдіть відбір:
- Співбесіда: Оцінка ваших особистих якостей, мотивації та рівня підготовки.
- Медична комісія (ВЛК): Визначення придатності до служби за станом здоров’я.
- Психологічне тестування: Оцінка стресостійкості та психологічної готовності.
- Підготуйте документи:
- Центр рекрутингу допомагає з оформленням усіх необхідних документів для ТЦК та ВЛК.
- Пройдіть навчання:
- Базове навчання: 45 днів (зброя, медицина, фізпідготовка).
- Фахове навчання: Курси з РЕБ/РЕР (15-45 днів).
Читайте також: Скарб нації. Головний музей України отримав колекцію предметів археології, нумізматики, колекційної зброї та антикваріату
Ключові вимоги:
- Вік: 18-45 (іноді до 50).
- Освіта/Навички: Впевнене користування ПК, знання основ комп’ютерних наук, бажано технічна освіта (радіотехніка, телекомунікації), розуміння принципів радіозв’язку.
- Фізична підготовка: Відмінна фізична підготовленість та психологічна стійкість.