Як стати оператором РЕБ в ЗСУ?

Щоб стати військовослужбовцем РЕБ ЗСУ, потрібно звернутися до Центру рекрутингу Сил ТрО або інших рекрутингових платформ (наприклад, Armyinform чи Lobby X ), пройти співбесіду та медичну/психологічну комісію, маючи відповідну освіту (технічну) та навички (ПК, радіоелектроніка), а потім пройти навчання з базової підготовки та фахове навчання з РЕБ/РЕР. Основні вимоги: вік 18-45 років (для деяких посад до 50), придатність за станом здоров’я, відсутність судимостей, відповідальність та бажання навчатися.

Кроки для вступу:

Знайдіть вакансію: Перегляньте вакансії на сайтах Armyinform чи Lobby X (для операторів, спеціалістів РЕБ/РЕР).

Зверніться до Центру рекрутингу Сил ТрО за номером 0800 505 163 або через їхній сайт.

Зверніться до найближчого ТЦК та СП за місцем реєстрації. Пройдіть відбір: Співбесіда: Оцінка ваших особистих якостей, мотивації та рівня підготовки.

Оцінка ваших особистих якостей, мотивації та рівня підготовки. Медична комісія (ВЛК): Визначення придатності до служби за станом здоров’я.

Визначення придатності до служби за станом здоров'я. Психологічне тестування: Оцінка стресостійкості та психологічної готовності. Підготуйте документи: Центр рекрутингу допомагає з оформленням усіх необхідних документів для ТЦК та ВЛК. Пройдіть навчання: Базове навчання: 45 днів (зброя, медицина, фізпідготовка). Фахове навчання: Курси з РЕБ/РЕР (15-45 днів).

Ключові вимоги: