На Донеччині закривають останнє відділення “Нової пошти” в місті Святогірську

Цю інформацію повідомила адміністрація компанії.

Останні місяці ми були єдиним бізнесом, що продовжував там працювати. Наше відділення стало справжнім пунктом незламності, де сотні мешканців міста і околиць могли отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу, підзарядити мобільні телефони, підключитись до інтернету, зв’язатись із рідними.

У весь цей час роботу вантажного відділення №2 підтримували незламні новопоштовці: керівниця відділення Людмила, операторка Поліна, приймальник Євген і два водія Сергій та Сергій.

Завдяки їм, лише у листопаді мешканці Святогірська надіслали й отримали 3458 посилок, а це 115 відправлень щодня.

Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську. Усім працівникам, як завжди після евакуації, ми пропонуємо роботу в інших містах та департаментах компанії.

Попри вихід компанії зі Святогірська, ми залишаємось на Донеччині. Продовжують працювати 37 відділень Нової пошти, ще два нових плануємо відкрити до кінця року. Крім того, ми розвиваємо мережу поштоматів, щоб люди могли отримувати посилки, уникаючи скупчень та зайвого ризику. Їх зараз 181.

Ми вдячні колегам за їх роботу і відвагу, а також дякуємо Силам оборони України, які продовжують захищати Святогірськ