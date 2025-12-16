Викрадена в Німеччині Audi «спливла» на кордоні з Польщею на Волині

На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили автомобіль Audi 2015 року випуску, який перебував в базі даних Інтерполу як викрадений.

Учора під час оформлення легковика, що слідував на виїзд з України через пункт пропуску «Устилуг» відбулося спрацювання бази Інтерпол. З’ясувалося, що Audi перебуває в міжнародному розшуку з листопада цього року. Країна викрадення – Німеччина.

Сам водій – громадянин Польщі, пояснив, що не є власником транспортного засобу і нібито лише виконував прохання – перегнати автомобіль за кордон.

За цим фактом прикордонники проінформували представників Укрбюро Інтерполу та співробітників Нацполіції, яким й передали викрадене авто. Нині правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення.