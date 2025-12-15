У Чехії анонімний дарувальник відправив на допомогу Україні 100 млн. крон (близько 4 млн. євро)

Це рекордна одноразова пожертва, коли-небудь зроблена проєктом Dárek pro Putina, який збирає гроші на зброю та засоби порятунку для ЗСУ.

Отримані 100 млн. крон будуть розподілені між широким спектром зборів. Найбільші суми підуть на дрони спеціального призначення (15 млн крон), на 500 дронів із скидками боєприпасів (12,5 млн), на дрони-перехоплювачі іранських «Шахедів» (12,5 млн) та на пластичну вибухівку (12 млн).

Решту грошей буде витрачено на обслуговування навчальних літаків, купівлю медичних рюкзаків, техніки для конкретних бригад, евакуаційних транспортних засобів, інженерні машини, а також на підтримку роботи громадського центру Svetlo у Скаутському інституті в Празі, який допомагає українським біженцям.

За словами представника проєкту Dárek pro Putina Мартіна Ондрачека, така велика пожертва має велике значення.

«Сто мільйонів крон від одного донора — це величезний сигнал для підтримки України та нашої роботи. Це дозволяє нам планувати допомогу у більшому масштабі та швидко реагувати там, де це найбільше необхідно. Кожна крона з цієї кампанії має чітку мету та конкретну дію», – сказав він.

Вондрачек додав, що рекордний донат показує, що навіть через роки війни зберігається готовність чеської громадськості та окремих анонімних донорів підтримувати Україну.