Корупціонер Гайдай вже служить рядовим у ЗСУ

Ексголова Луганської ОДА й Мукачівської РДА Сергій Гайдай, затриманий влітку у справі про корупцію з закупівлею дронів і засобів радіоелектронної боротьби, підписав контракт з ЗСУ. Наразі процесуальний статус Гайдая – підозрюваний.

“12 листопада 2025 року Гайдай підписав контракт на проходження військової служби в ЗСУ на посадах рядового особового складу”, – йдеться у відповіді.

Також зазначається, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зобов’язав Гайдая:

прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорів, які здійснюють супровід;

повідомляти детективам чи прокурорам про зміну місця свого проживання або роботи;

не спілкуватися про обставини, викладені у чинному повідомленні про підозру з іншими підозрюваними;

не відвідувати військову частину Національної гвардії України;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

“У НАБУ зазначили, що на момент надходження запиту підозрюваний належно виконує покладені на нього процесуальні обов’язки”, – пише LIGA.net.

У бюро також пояснили, що у випадку, якщо особу, стосовно якої здійснюють судовий розгляд по суті, призвали на військову службу під час мобілізації, суд зупиняє судове провадження стосовно неї до демобілізації. Водночас на громадян, які служать за контрактом, ця норма не поширюється.