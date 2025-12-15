Військовий врятував дитину, яка отримала страшну травму в ДТП

Військовий правоохоронець Тернопільського зонального відділу ВСП сержант Віктор Андрусишин став свідком жахливої ДТП.

На пішохідному переході дорогою до школи вантажівка збила п’ятикласницю Софійку з с. Плебанівка. Дівчинка перебувала у вкрай важкому стані — її ніжка була серйозно травмована, крововтрата значною, і кожна секунда могла стати фатальною.

Віктор Анатолійович разом із колегою їхав у службових справах із Чорткова до Тернополя. Помітивши ДТП, вони зупинилися, і він одразу вибіг з автомобіля щоб надати допомогу. Оцінивши ситуацію, пан Віктор взяв аптечку в іншого водія, почав накладати джгут та зупинив масивну кровотечу до прибуття бригади медиків.

«Під машиною я побачив дівчинку, яка лежала на землі. Люди навколо боялися підійти. Я оперативно оцінив ситуацію й одразу почав діяти. Не бачив, скільки крові вже втратила дитина, але на мій погляд, стан був критичний. Діяв автоматично, для мене це шоком не стало — у 2022–2023 роках я перебував у зоні бойових дій у Бахмутському районі, приходилося бачити різне», — зазначив сержант.

Коли приїхали медики допоміг занести дівчинку до швидкої. Згодом поїхав у справах. Коли все вирішив, почав розшукувати, куди завезли Софійку, щоб дізнатися про її стан. Дізнавшись що та в обласній дитячій лікарні, купив іграшку-наплічника та запакував туди смаколики. «Як же це до дитини в лікарню — і з пустими руками», — додав військовий.

Під операційною стояли мама, тітка, родичі. Жінки плакали. Заспокоював ще їх і переконував, що з дівчинкою буде все добре. Я пояснював їм: зараз можете поплакати, але коли йдете до дитини — на обличчі має бути посмішка. Їй найбільше зараз потрібна підтримка та позитивні емоції.

Невдовзі вийшли лікарі та повідомили, що «склали» ногу. Почувши результат, військовий сказав: «Але тішуся з наших медиків, бо що там не говорили — а вони роблять чудеса».

«Я безмежно вдячна цьому військовому, який опинився на місці ДТП раніше за швидку і врятував мою дитину. Він наклав турнікет і був поруч до кінця», — зі сльозами на очах сказала мама дівчинки.

Віктор Андрусишин зазначає, що діяв автоматично та наголошує: базові навички домедичної допомоги сьогодні мають бути у кожного, адже саме вони часто стають вирішальними у боротьбі за людське життя.