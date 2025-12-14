На війні з ордою загинув професійний боксер Віталій Русаль

На фронті загинув видатний Український спортсмен, видатний Український боксер – Віталій Русаль.

Віталій досяг неабияких висот у професійному Боксі. Він був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBO і бився за титул EBU.

На рахунку Русаля 27 перемог, 19 з яких Нокаутом.

Він просто жив Боксом. Бокс був справою всього його Життя.

А як тільки ворог ступив на нашу рідну землю, Віталій покинув все та абсолютно добровільно доєднався до лав Українського Війська.

Він пройшов найзапекліші Бої. Пройшов найгарячіші точки Фронту.

Він віддав найцінніше що мав, за нашу з вами волю та Свободу.

Неймовірна Втрата. Втрата як для спорту так і для всієї нашої України.

Вічна та світла пам’ять видатному Українському Спортсмену.

Вічна та світла пам’ять неймовірному Українському Герою.