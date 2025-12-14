В Угорщині спалахнули протести через насильство над дітьми: Орбана закликають піти у відставку (ВІДЕО)

Тисячі угорців 13 грудня пройшли маршем до офісу Віктора Орбана. Акцію очолив лідер опозиції Петер Мадяр, який закликав прем’єр-міністра піти у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

Приводом до протесту став витік відео з виправного центру для неповнолітніх. На ньому видно, як колишній директор центру бʼє хлопчика, зокрема ногою по голові. Сімох співробітників закладу взяли під варту в середу, 10 грудня. Уряд передав п’ять виправних установ для неповнолітніх під нагляд поліції, поки прокурори розслідують справу.

Протестувальники пройшли вулицями Будапешта з банером з написом “Захистіть дітей!”, деякі несли м’які іграшки та смолоскипи на знак солідарності з жертвами фізичного насильства.

Орбан засудив зловживання в інтерв’ю новинному виданню Mandiner, назвавши їх неприйнятними та злочинними.

У п’ятницю, 12 грудня, видання Magyar опублікувало раніше неопублікований офіційний звіт за 2021 рік, у якому зазначається, що понад п’ята частина дітей у державних установах опіки зазнала жорстокого поводження.

Нагадаємо вам, що за чотири місяці в Угорщині мають відбутися нові парламентські вибори, на яких Орбан та його політична сила можуть втратити владу в країні. На цьому тлі в Угорщині відбулася масова акція протесту, яка може ще більше підірвати рейтинги чинного прем’єра: люди вийшли на вулиці, аби висловити своє невдоволення реакцією Орбана на скандал з жорстоким поводженням з дітьми у державному закладі.

Скандал спалахнув після того, як на початку тижня, що минає, у мережу злили відео, на якому зафіксовано насильницькі дії начальника виправної колонії для неповнолітніх у Будапешті щодо “підопічних”. Зокрема, на відео видно, що посадовець завдав ударів хлопцеві, який лежить на землі, а ще одного підлітка – вдарив головою об стіл.

Свавілля дрібного чиновника обурило угорську громадськість, під тиском суспільного осуду він звільнився з посади, після цього його заарештували. Відомо, що у виправній колонії правоохоронці провели рейд і затримали ще кількох співробітників.

Однак обурення людей викликала реакція на ці події з боку чинного угорського уряду: посадовці намагалися перекласти провину на постраждалих неповнолітніх, наголошуючи на тому, що вони, мовляв, самі є злочинцями. Кульмінацією скандалу стало фактичне підтвердження цієї позиції в інтерв’ю самим Орбаном, який, втім, також засудив насильство.

Заяви чинного прем’єра та його соратників угорська опозиція небезпідставно оцінила як перекладання відповідальності на жертв насильства. Тож лідер опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр (ця політсила нині має найбільшу підтримку серед угорців, згідно з даними соцопитувань) закликав співвітчизників вийти на вулиці. Він також запропонував Орбану негайно піти у відставку, звинувативши уряд у неспроможності захистити дітей, що перебувають під державною опікою.

І люди заклик Мадяра почули: величезна кількість протестувальників у суботу пройшли маршем від центру Пешта через Дунай до Будайської фортеці, де розташовані офіси Орбана та чинного президента Угорщини Тамаша Сульока.

“Це історія, від якої шлунок перевертається, зокрема реакція чи відсутність реакції уряду на неї. Навіть якщо ці протести не обов’язково матимуть негайний вплив, важливо донести своє повідомлення так близько до виборів“, – сказав журналістам один з протестувальників.

Нагадаємо вам, що подібний скандал в Угорщині відбувається не вперше. Не минуло ще й двох років, як союзниця чинного прем’єра, тодішня президентка Угорщини Каталін Новак, змушена була піти з посади через невдоволення угорців її рішенням щодо помилування фігуранта справи про педофілію в державному дитячому будинку.

Bloomberg днями розкрив, як Орбан планує залишитися при владі у разі поразки на парламентських виборах. Він нібито збирається переписати Конституцію Угорщини і стати президентом із найширшими повноваженнями.