СБУ та НБУ презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації «Павутина»

Служба безпеки разом з Національним банком України презентували пам’ятну монету, присвячену унікальній спецоперації «Павутина». Монета має номінал 5 гривень, її запланований тираж – 75 000 одиниць у сувенірному пакуванні.

«Випуск монети, в якій закарбована “Павутина” – це велика честь для всього колективу Служби, який брав участь у проведенні спецоперації. Фахівці СБУ довели: як далеко б не перебував ворог, він не сховається від справедливої відплати. Наші співробітники вміють працювати з хірургічною точністю і завдавати ударів там, де противник цього не очікує. І будуть це робити і надалі!», – зазначив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено образ Троянського коня, за яким проглядається силует вантажівки. Вони символізують приховане перевезення FPV-дронів на територію рф та відсилають до давньогрецької легенди про хитрість, яка дозволила воїнам непомітно увійти до ворожого міста.

На реверсі зображено силует дрона з бойовою частиною та напис «117 FPV ДРОНІВ». Саме стільки безпілотників було задіяно у спецоперації. Центральний елемент – дзеркальний силует великого стратегічного літака, що символізує головну ціль удару.

«Служба безпеки України вкотре продемонструвала, що українська сміливість, помножена на інтелект і винахідливість, здатна здійснити навіть те, що на перший погляд здається неможливим. Їхня операція “Павутина” стала жорстким ударом для ворога й гордістю для країни. Наша монета символічно вкарбує у металі не лише факт проведення цієї унікальної операції, а й нашу повагу до української спецслужби, а також силу інституції, що щодня титанічною працею захищає країну – точно й безкомпромісно», – підкреслив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Нагадаємо, що спецоперація СБУ «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. В результаті спеціальними FPV-дронами було уражено 41 військовий літак одразу на 4 аеродромах окупантів. Загальна сума втрат росії становила понад 7 млрд доларів США.