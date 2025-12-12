Гравців луцької футзальної команди «Любарт» мобілізували на блокпості

Про це повідомляють ЗМІ Волинської області.

Йдеться про гравців Дмитра Романюка та Назара Сеника. Інцидент трапився 5 грудня, коли команда їхала на гру в Одесу. Бус зупинили поблизу міста, службовці ТЦК та СП перевірили військово-облікові документи. У двох гравців не було відстрочки чи бронювання.

«Їм дозволили зіграти матч проти одеситів у суботу, 6 грудня, після чого мобілізували. Нині вони готуються до БЗВП та згодом поповнять Сили оборони України. Для команди це значна втрата», – повідомляє джерело.