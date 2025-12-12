В Нацполіції вимагають контролю у сфері БпЛА

Національна поліція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, серед яких зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 13600, що передбачає:

– обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;

– державний облік дронів у підрозділах Національної поліції;

– унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти;

– адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;

– кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

Це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним.

Національна поліція наполягатиме на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА.