10 років тому в Києві був вбитий легендарний розвідник – “Лісник”

9 грудня 2015 року, під час операції СБУ в Києві, був убитий Олег Мужчиль — боєць, розвідник, націоналіст, відомий «Лісник».

«Лісник», офіцер ВО «Тризуб» ім. С.Бандери, з початком війни очолював 1-й розвідвідділ ДУК ПС і проводив операції, які суттєво впливали на ворога: виходи у сірі зони, знищення ворожих груп, добування критичної інформації. Він працював там, де інші не ризикували, і завжди повертався з результатом.

Його життя обірвалося не на війні, а в столиці — під час силового штурму, проведеного співробітниками СБУ, які виконували політичний наказ. Легендарного розвідника ліквідували на мирній території України, без жодної спроби взяти живим.

Ми зберігаємо пам’ять про Олега Мужчиля. Про його шлях, його незламність і його вклад у безпеку України. Такі люди — цеглини, на яких тримається наша державність.

Вічна пам’ять!