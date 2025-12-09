В Іванівській області рф, розбився військовий літак Ан-22, який належав Міноборони країни-агресорки. На борту перебувало сім людей.

Про радісну подію повідомляє цілий ряд ЗМІ московії.

Зазначається, що авіакатастрофа Ан-22 сталася в районі Уводського водосховища. Фрагменти літака знайдені на воді. За даними оперативної служби, літак робив плановий обліт після ремонту.

Літак Ан-22 “Антей” — це важкий турбогвинтовий транспортний літак, розроблений в конструкторському бюро О.К. Антонова. Він був найбільшим у світі літаком свого класу в 1960-х та 1970-х роках і став першим у світі широкофюзеляжним літаком.