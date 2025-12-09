В поліції Чехія розповіли про смерть 22 – річної українки: дівчину задушили

22-річну Андріяну Офрім з Закарпаття, яка приїхала в Чехію після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, оголосили в розшук 25 листопада, хоча її знайомі казали, що не бачили її ще чотири дні до того. 3-го грудня її тіло випадково виявив перехожий — воно лежало у водоймі.

Судмедекспертиза з’ясувала, що дівчину задушили. Пошуки підозрюваного ускладнювало те, що з моменту смерті минуло 12 днів, але на місці вдалося виявити деякі сліди.

Зрештою, наступного дня після виявлення тіла, поліціянти затримали 33-річного українця, який визнав свою провину. Виявилося, що мотивом убивства були взаємні непорозуміння: чоловік нібито був винен їй гроші з попередньої роботи. Під приводом віддавання боргу він заманив її на зустріч.

Нині обвинувачений чоловік перебуває під вартою та співпрацює зі слідчими. За злочин йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.