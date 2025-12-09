«Альфа» СБУ шукає OSINT- та GEOINT-аналітиків

Цифровий світ складається з пікселів, а війна — з даних. Той, хто вміє читати картинку глибше, ніж просто зображення, бачить більше. «Альфа» СБУ шукає тих, хто вміє здобувати дані та співставляти координати там, де інші бачать лише шум.
Твої задачі:
пошук і перевірка даних
аналіз великих масивів інформації
створення карт, таблиць, аналітичних візуалізацій
підготовка звітів і висновків для реальних операцій
Що важливо:
досвід в OSINT або сильне аналітичне мислення
впевнене користування інструментами аналізу
українська — обовʼязково, англійська B1+ — перевага
вища освіта — плюс, але її відсутність — не вирок
Ми пропонуємо:
контракт або мобілізацію
спорядження, навчання і постійний розвиток
сильну команду професіоналів
ППД — Київ та область
З тебе — характер. З нас — цікаві задачі!
Заповнюй анкету за посиланням та ставай одним з нас! bit.ly/alfa_recruit
Детальніше про відбір до «Альфи» СБУ читай на сайті: alfa.ssu.gov.ua