«Альфа» СБУ шукає OSINT- та GEOINT-аналітиків

Цифровий світ складається з пікселів, а війна — з даних. Той, хто вміє читати картинку глибше, ніж просто зображення, бачить більше. «Альфа» СБУ шукає тих, хто вміє здобувати дані та співставляти координати там, де інші бачать лише шум.

Твої задачі:

пошук і перевірка даних

аналіз великих масивів інформації

створення карт, таблиць, аналітичних візуалізацій

підготовка звітів і висновків для реальних операцій

Що важливо:

досвід в OSINT або сильне аналітичне мислення

впевнене користування інструментами аналізу

українська — обовʼязково, англійська B1+ — перевага

вища освіта — плюс, але її відсутність — не вирок

Ми пропонуємо:

контракт або мобілізацію

спорядження, навчання і постійний розвиток

сильну команду професіоналів

ППД — Київ та область

З тебе — характер. З нас — цікаві задачі!

Заповнюй анкету за посиланням та ставай одним з нас! bit.ly/alfa_recruit

Детальніше про відбір до «Альфи» СБУ читай на сайті: alfa.ssu.gov.ua