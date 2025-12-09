fbpx
«Альфа» СБУ шукає OSINT- та GEOINT-аналітиків

Цифровий світ складається з пікселів, а війна — з даних. Той, хто вміє читати картинку глибше, ніж просто зображення, бачить більше. «Альфа» СБУ шукає тих, хто вміє здобувати дані та співставляти координати там, де інші бачать лише шум.

Твої задачі:

▪️ пошук і перевірка даних

▪️ аналіз великих масивів інформації

▪️ створення карт, таблиць, аналітичних візуалізацій

▪️ підготовка звітів і висновків для реальних операцій

Що важливо:

▪️ досвід в OSINT або сильне аналітичне мислення

▪️ впевнене користування інструментами аналізу

▪️ українська — обовʼязково, англійська B1+ — перевага

▪️ вища освіта — плюс, але її відсутність — не вирок

Ми пропонуємо:

▪️ контракт або мобілізацію

▪️ спорядження, навчання і постійний розвиток

▪️ сильну команду професіоналів

▪️ ППД — Київ та область

З тебе — характер. З нас — цікаві задачі!

Заповнюй анкету за посиланням та ставай одним з нас! ➡️bit.ly/alfa_recruit

Детальніше про відбір до «Альфи» СБУ читай на сайті: alfa.ssu.gov.ua

