В Чехії знайдено мертвою зниклу молоду закарпатку

Поліція міста Frýdek-Místek підтвердила загибель 22-річної Андріяни Офрім, яка перебувала в розшуку з 21 листопада. Інформацію про це підтвердив батько дівчини.

Правоохоронці також затримали підозрюваного, який зізнався у скоєнні злочину. Напередодні в мережі поширили неправдиву інформацію, в якій звинуватили непричетного молодого чоловіка. Батько Андріяни спростував ці чутки.

Після завершення усіх процесуальних та адміністративних процедур тіло дівчини буде передано родині та доставлено в Україну для поховання.

У повідомленні наголошується на важливості не поширювати неперевірену інформацію та поважати горе родини.

Нагадаємо вам, що 21 листопада пропала закарпатка Андріяна Офрім, яка перебувала на заробітках у місті Острова”Фрідик- Містек”.