Стало відомо скільки іноземних добровольців віддало життя в боротьбі за Україну

Іноземці можуть служити в ЗСУ за контрактом, добровільно вступаючи до лав Збройних Сил України на посади рядового, сержантського та старшинського складу. Вони повинні відповідати вимогам, зокрема бути придатними за віком, станом здоров’я та мати належний рівень фізичної підготовки. Їм надаються ті самі соціальні та правові гарантії, що й українським військовослужбовцям.

Іноземні добровольці,що віддали життя в боротьбі за Україну.

Станом на 27.10.2025 року.

Колумбія-348

США-100

Грузія-91

Білорусь-53

Росія-49

Великобританія-43

Азербайджан-37

Бразилія-33

Франція-30

Польша-21

Німеччина17

Канада-17

Фінляндія-14

Іспанія-14

Швеція-13

Італія-13

Перу-11

Австралія-10

Ізраїль-8

Угорщина-8

Чехія-8

Вічна пам’ять і слава Героям.