31 рік з дня підписання Будапештського меморандуму

5 грудня 1994 року Україна уклала угоду з Росією, Великою Британією та США про гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерного статусу. Підписаний документ отримав назву Будапештський меморандум. Того самого дня Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Сьогодні минає 31 рік від підписання Будапештського меморандуму.

– документа, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Історія довела його слабкість. Недарма Отто фон Бісмарк казав: «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані». З наслідками цієї правди ми боремося й сьогодні.

Пам’ять про цей урок має зміцнювати нашу державність і рішучість: українська безпека повинна опиратися не на чужі обіцянки, а на власну силу та союзників, які доводять вірність справами.