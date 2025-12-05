У Словацькому Пряшеві відкривають Генеральне консульство України

Дипломатична установа припинила роботу 11 років тому.

5 грудня, в місті Пряшів на сході Словаччини урочисто відкриють Генеральне консульство України. У відкритті візьмуть участь міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та глава МЗС України Андрій Сибіга.

Генеральне консульство України в Пряшеві припинило роботу у листопаді 2014 року. Тоді українська сторона ухвалила таке рішення з економічних причин, і відтоді консульські послуги надавали лише в Братиславі.

Щоб українці зі сходу Словаччини мали доступ до консульських послуг і після закриття, Посольство України проводило виїзні прийоми громадян.

Відновлення роботи консульства у Пряшеві має полегшити доступ до адміністративних послуг і водночас посилити українсько-словацьку співпрацю на регіональному рівні.