Скарб нації. Головний музей України отримав колекцію предметів археології, нумізматики, колекційної зброї та антикваріату

олекцію Національного музею історії України поповнили близько 8 тисяч унікальних експонатів – це найбільша за часів незалежності України передача пам’яток до музейної збірки!

Між музеєм та громадянином України укладено договір дарування, в межах якого закладу передано колекцію предметів археології, нумізматики, колекційної зброї та антикваріату.

Передана колекція має велику історичну цінність, виняткове культурне, наукове та мистецьке значення. Більшість предметів є унікальними і не мають аналогів у музейному фонді України. Саме тому їхнє повернення є винятковим кроком у збереженні національної культурної спадщини нашої держави. Колекція вирізняється хронологічним і культурним різноманіттям, охоплюючи період від пізнього палеоліту до пізнього середньовіччя. Вона містить велику кількість цінних предметів озброєння та обладунків, зокрема сокири й мечі доби пізньої бронзи, мечі раннього заліза, унікальний візантійський меч 9 ст., а також скандинавські мечі 10 ст. та зразки холодної зброї аж до світових воєн. Окремий інтерес становлять деталі жіночого костюма, фібули й орлиноголові пряжки готів 6–7 ст. н. е. з Криму та античний червонофігурний посуд 4 ст. до н. е.

Найчисельнішою є колекція монет від античності до пізнього середньовіччя, яка нараховує близько 6 тисяч предметів. Найцікавішу частину становлять монети грецьких держав Північного Причорномор’я – Ольвії, Пантікапею, Херсонесу, а також монетні гривні княжої Русі 11–14 століть.

Частина колекції вже експонується в музеї на виставці «День Археолога: врятовані скарби», а також на виставці зброї та військового спорядження «През шаблі маєм права!».

Так, у 2022 році слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого було вилучено та передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України унікальну колекцію пам’яток з особистої колекції колишнього народного депутата України Горбатова В.М. Надалі з огляду на співпрацю Горбатова В.М. з правоохоронними органами між ним та стороною обвинувачення було укладено угоду про визнання винуватості. Також Горбатов В.М. прийняв рішення про передачу всієї колекції, включно з частиною експонатів, що не були вилучені за результатами обшуків, на користь держави в особі Національного музею історії України та уклав відповідний договір дарування.

Передача цієї вражаючої збірки культурних цінностей музею слугує прикладом плідної фахової співпраці правоохоронців з Національним музеєм історії України. Та, сподіваємось, буде заохочувати власників приватних колекцій до передачі державі предметів, які є частиною культурної спадщини України, для їх подальшого дослідження, збереження та використання у науковій та навчально-виховній роботі.