Парафіями РПЦ у Західній Європі тепер керуватиме митрополит, відомий радикальною позицією на підтримку Путіна та «СВО»

Він змінив митрополита Нестора, який захоплюється покером. (Ми писали про це у одному з попередніх статусів). Як то кажуть, іноді краще грати, ніж казати.

Про це йдеться у статті “Нова газета Європа”.

Колишній екзарх РПЦ у Західній Європі митрополит Нестор (Сиротенко), не вимагав від свого духовенства відкритої пропаганди путінської ідеології.

Москва довго накопичувала невдоволення таким відхиленням від “партійної лінії РПЦ” Нестора, який сприяв антивоєнним священникам РПЦ і навіть підписав декларацію проти нападу на Україну.

Тому коли представився пристойний привід для звільнення — як участь Нестора в міжнародних турнірах з покеру, — Московська патріархія охоче ним скористалася.

в епоху патріаршества Кирила Марк, що називається, «сів на потоки» — очолив фінансово-господарське управління патріархії і брав участь у підозрілому банкрутстві «церковного» банку «Пересвіт». Рязансько-Паризький владика — один із найгарячіших прихильників «СВО» та шанувальників Володимира Путіна в єпископаті РПЦ, тому сьогодні його місія у Західній Європі виглядає не так церковною, як військово-політичною. Тих релокантів, які тепер влилися в західноєвропейську паству, він називає «моральними смітниками з гнилою сутністю».

Чи прискорить приїзд політрука у рясі процес відтоку західноєвропейських парафій РПЦ до інших церковних юрисдикцій? Час покаже, журналісти цього не виключають.