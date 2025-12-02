Як вступити у лави 10 ОГШБр

Це елітний підрозділ українських Збройних Сил, який славиться своєю витривалістю, професіоналізмом та бойовим духом. Пункт постійної дислокації – Івано-Франківська область.

Завданням підрозділу є ведення бойових дій в гірській місцевості, десантні операції, розвідка, диверсії та інші спеціальні завдання.

Батальйон утворився 11 грудня 2016 року, пройшовши шлях від невеликого підрозділу до повноцінної боєздатної одиниці. Підрозділ успадкував славні традиції українського гірського війська, яке має коріння ще в Українській Галицькій Армії та інших історичних формуваннях. Внаслідок реформ ЗСУ батальйон зазнав суттєвої модернізації, переозброєння та переформатування.

Бійці батальйону проходять жорстку фізичну та бойову підготовку, що дозволяє їм ефективно діяти в найскладніших умовах. Вони віддані своїй країні та готові захищати її до останнього подиху. Підрозділ має значний бойовий досвід, який постійно поповнюється.

10 ОГШБ – це гордість українського війська, взірець мужності та відданості. Їхній внесок у захист України є неоціненним.

Для рекрутингу до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади («Едельвейс») зверніться до 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ або скористайтеся онлайн-платформами, що співпрацюють із ЗСУ, такими як ArmyInform чи робота.юа (Lobby X). 10-та ОГШБр – це елітний підрозділ, сформований у 2015 році, який базується в Коломиї на Івано-Франківщині і спеціалізується на веденні бойових дій у гірській місцевості.

Де шукати інформацію та подати заявку

1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ: Це офіційне джерело інформації про вакансії в бригаді.

Онлайн-платформи:

АрміяInform (Lobby X)

robota.ua (Lobby X)

Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості.

Контактний телефон для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» — +380 (68) 816 93 09 (доступний для дзвінків та WhatsApp). Це номер для набору операторів БПЛА за програмою «Контракт 18-24».