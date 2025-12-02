На війні загинув ексрежисер “Орла і решки” – Василь Хомко

На війні проти Російської Федерації загинув колишній режисер популярного розважального тревел-шоу “Орел і Решка” Василь Хомко з позивним “Бейрут”.

Василь Хомко добровольцем долучився до українського війська у березні 2022 року. Спершу 2,5 роки служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, а потім майже рік – у Силах спеціальних операцій.

Прощання з “Бейрутом” відбудеться 5 грудня. Церковна служба в Михайлівському соборі Києва розпочнеться о 12:00, а збір на Михайлівський площі — об 11:30. Воїна поховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.