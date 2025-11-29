У протистоянні Єрмак – Буданов виграв очільник ГУР МО

Впринципі все логічно. Адже за ним немає, а ні корупційних скандалів, а ні відвертих проколів. Є ефективне управління, авторитет серед військових, довіра серед людей.

Всі переговорні задачі, зокрема і обмін полоненими, він «закривав» на відмінно.

Та і від іноземних партнерів маємо лише позитивні відгуки.

Виникає лише одне питання. Дуже дивно на цьому фоні головою переговорної групи з американцями замість Єрмака призначили Умерова.

З його «шлейфом» і постійними проколами по всіх «Стамбулах».

Чи то взагалі не залишилось кадрів? Чи Єрмак продовжує рулити?

Пора Банковій спиратися не на персональну відданість, а на професіоналізм.

Іншого шляху до перемоги немає.