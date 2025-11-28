Пішов з життя народний депутат України 7-го скликання ￼Леонтій Мартинюк

Цієї ночі перестало битися серце українського патріота, націоналіста, нашого побратима – заступника Голови ВО «Свобода», народного депутата України 7-го скликання Леонтія Мартинюка.

Леонтій Святославович, або як його називали Левко, – це ціла епоха в історії політичної сили. Автор знаменитого символу «Свободи», численних креативних гасел, з якими «Свобода» йшла на вибори, багато років долучався до творення свободівської газети…

Був талановитим митцем, мудрою і ерудованою людиною.

Відлетів на Небеса після важкої і довготривалої хвороби.

Співчуття Батькам, синові Святославові, дружині та сестрам.

Сумуємо.

Вічна пам’ять….