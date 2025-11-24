Спецслужби рф створили новий фейк щодо генерала Кирила Буданова

Про це розповіла пресслужба ГУР МО України.

Соціальними мережами та анонімними цифровими ресурсами поширюється чергова вигадка російських спецслужб — нібито обліковий запис начальника ГУР МО України Кирила Буданова на платформі Х створений на території російської федерації.

Для підтвердження цієї тези використовується скриншот спеціально створеного для цього акаунту з відповідним місцем реєстрації.

Це — повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУР МО України.

Єдиний акаунт Кирила Буданова в Х знаходиться за посиланням: https://x.com/chiefdi_ukraine

Закликаємо зберігати інформаційну гігієну, не вестися на фейки та довіряти інформації лише з офіційних ресурсів і від речників ГУР МО України.

Слава Україні!