Спецслужби рф створили новий фейк щодо генерала Кирила Буданова

Про це розповіла пресслужба ГУР МО України.
Соціальними мережами та анонімними цифровими ресурсами поширюється чергова вигадка російських спецслужб — нібито обліковий запис начальника ГУР МО України Кирила Буданова на платформі Х створений на території російської федерації.
Для підтвердження цієї тези використовується скриншот спеціально створеного для цього акаунту з відповідним місцем реєстрації.
Це — повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУР МО України.
Єдиний акаунт Кирила Буданова в Х знаходиться за посиланням: https://x.com/chiefdi_ukraine
Закликаємо зберігати інформаційну гігієну, не вестися на фейки та довіряти інформації лише з офіційних ресурсів і від речників ГУР МО України.
Слава Україні!