Повний текст плану ЄС з 24 пунктів щодо закінчення війни в Україні

Після припинення війни будуть створені заходи для надійного миру та безпеки.

Україна та рф зобов’язуються дотримуватися припинення вогню в небі, на суші та в морі.

Україна та рф негайно вступають у переговори з приводу моніторингу третіх країн за дотриманням припинення вогню.

Слідкувати за дотриманням припинення вогню будуть союзники України під керівництвом США — моніторинг буде переважно дистанційним, з використанням супутників, БПЛА та інших інструментів.

Буде створено механізм, за допомогою якого сторони зможуть подавати звіти про порушення режиму припинення вогню та обговорювати заходи щодо виправлення ситуації.

Росія поверне всіх переміщених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери.

Україна та рф обмінюються військовополоненими за формулою «все на всіх», Росія звільняє всіх цивільних осіб, які утримуються під вартою.

Територіальні переговори будуть вестись по поточній лінії бойового дотику.

Після досягнення стійкого режиму припинення вогню сторони конфлікту вживають заходів щодо надання гуманітарної допомоги, включаючи поїздки членів сімей через лінію зіткнення.

Підтвердження суверенітету України, ніхто не примушує Київ до дотримання нейтралітету.

Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, у тому числі від США, за аналогією до статті 5 Статуту НАТО.

На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження.

Гарантами безпеки України виступить група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розмістити на своїй території сили союзників.

Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу.

Україна вступає до Євросоюзу.

Готовність України залишатися без’ядерною державою та дотримуватись ДНЯЗ.

Територіальні питання будуть обговорюватися з росією та вирішуватись після повного припинення вогню.

Як тільки територіальні питання будуть узгоджені, росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою.

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участю США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передачі контролю. Київ отримує безперешкодний прохід річкою Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

Україна та партнери здійснюють економічну співпрацю без обмежень.

Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію, у тому числі за рахунок російських активів, які залишаться замороженими доти, доки росія не відшкодує збитки Україні.

Санкції щодо рф можуть бути поступово пом’якшені після досягнення сталого світу і можуть бути відновлені у разі порушення мирної угоди.

Початок переговорів щодо європейської безпеки за участю всіх країн