fbpx
Політика

Повний текст плану ЄС з 24 пунктів щодо закінчення війни в Україні

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Повний текст плану ЄС з 24 пунктів щодо закінчення війни в Україні

Після припинення війни будуть створені заходи для надійного миру та безпеки.

▪️Україна та рф зобов’язуються дотримуватися припинення вогню в небі, на суші та в морі.

▪️Україна та рф негайно вступають у переговори з приводу моніторингу третіх країн за дотриманням припинення вогню.

▪️Слідкувати за дотриманням припинення вогню будуть союзники України під керівництвом США — моніторинг буде переважно дистанційним, з використанням супутників, БПЛА та інших інструментів.

▪️Буде створено механізм, за допомогою якого сторони зможуть подавати звіти про порушення режиму припинення вогню та обговорювати заходи щодо виправлення ситуації.

▪️Росія поверне всіх переміщених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери.

▪️Україна та рф обмінюються військовополоненими за формулою «все на всіх», Росія звільняє всіх цивільних осіб, які утримуються під вартою.

Читайте також:  В Угорщині назріває кінець "епохи Орбана"

▪️Територіальні переговори будуть вестись по поточній лінії бойового дотику.

▪️Після досягнення стійкого режиму припинення вогню сторони конфлікту вживають заходів щодо надання гуманітарної допомоги, включаючи поїздки членів сімей через лінію зіткнення.

▪️Підтвердження суверенітету України, ніхто не примушує Київ до дотримання нейтралітету.

▪️Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, у тому числі від США, за аналогією до статті 5 Статуту НАТО.

▪️На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження.

▪️Гарантами безпеки України виступить група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розмістити на своїй території сили союзників.

▪️Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу.

▪️Україна вступає до Євросоюзу.

▪️Готовність України залишатися без’ядерною державою та дотримуватись ДНЯЗ.

▪️Територіальні питання будуть обговорюватися з росією та вирішуватись після повного припинення вогню.

Читайте також:  НАБУ проводить обшуки у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча

▪️Як тільки територіальні питання будуть узгоджені, росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою.

▪️Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участю США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передачі контролю. Київ отримує безперешкодний прохід річкою Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

▪️Україна та партнери здійснюють економічну співпрацю без обмежень.

▪️Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію, у тому числі за рахунок російських активів, які залишаться замороженими доти, доки росія не відшкодує збитки Україні.

▪️Санкції щодо рф можуть бути поступово пом’якшені після досягнення сталого світу і можуть бути відновлені у разі порушення мирної угоди.

▪️Початок переговорів щодо європейської безпеки за участю всіх країн

Переглядів: 26

Читайте також: