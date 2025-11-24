Діти, яких росіяни вбили в Тернополі – список

1,5-річний Назар ЕЛЬ АХДАР
6-річна Каміла ЕЛЬ АХДАР; загинули з мамою
4-річний Давид ДОЛИНЯК; загинув з татом
17-річний Артем МАЛЮТА; студент коледжу
8-річна Амелія ГЖЕСЬКО; загинула з мамою, громадянка Польщі
17-річний Руслан БОБИК; студент коледжу Сил рідним і близьким… Світла памʼять янголам…
19 листопада російські терористи вдарили ракетами по житлових будинках м. Тернопіль, убивши 33 людей [ 27 дорослих та 6 дітей]. Ще 6 людей вважаються безвісти зниклими [серед них 1 дитина].
Їх УБИЛА росія.