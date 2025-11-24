В Чехії за «Z» символіку судили пропутінського політика

Окружний суд у Пардубіце виніс вирок колишньому політику Павелу Кржівці, засудивши його до двох років умовно за публічну підтримку російської агресії.

Торік у квітні він прогулювався центром міста в чорній толстовці з великим білим символом «Z» на грудях і написом «Za pobědu» («За перемогу») на рукаві. Вирок поки що не набрав чинності — адвокат Кржівки на місці подав апеляцію.

Ненависть до України

Павло Кржівка до суду не прийшов. За словами його адвоката, він нібито «побоювався», як відреагує на слова прокурорки, яка назвала його «підбурювачем» і прихильником агресії та геноциду.

Прокурорка у своїй промові зазначила, що обвинувачений носив толстовку свідомо — як «одяг воєнного підбурювача». За її словами, Кржівка намагався провокувати ненависть до України та українців, а також заявляв, що «зникнення української держави було б найкращим для її громадян». У своїх висловлюваннях він порівнював Україну з «пліснявою».

Прокуратура також нагадала про його поведінку на різних демонстраціях, де Кржівка використовував транспаранти зі словами «Tibet byl vždy čínský» («Тибет завжди був китайським») та «Krym byl vždy ruský» («Крим завжди був російським»), через що вступав у конфлікти з організаторами.

Захист: «Толстовка була зручна»

Адвокат Кржівки Александр Горкий наполягав, що його клієнт просто ходив у толстовці та ні з ким не обговорював її значення. Він стверджував, що символ «Z» не заборонений, а річ була «куплена в Китаї, бо сподобалась і була зручна».

Аргументи суду

Суддя зазначив, що ставлення Кржівки до України можна легко побачити як у його поведінці, так і в публічних висловлюваннях, а не лише після того, як він пройшовся у толстовці по проспекті Миру. До прикладу, в статті на порталі Parlamentní listy той називав російську агресію «спеціальною операцією». За словами судді, це демонструє риторику, яка відтворює кремлівські наративи.

Серед доказів також були фотографії з демонстрацій, де Кржівка був у футболці з написом «Kosovo má být srbské» («Косово має бути сербським»).

«Він інтелігентна людина, добре розуміє, що робить, публікує тексти, орієнтується у темі. Він свідомо вийшов на проспект Миру, щоб публічно схвалювати злочини агресії», — зазначив суддя.

Суд також постановив конфіскувати толстовку Кржівки: її носіння саме по собі не є злочином, але використання для публічного схвалення агресії — так.

Політичне минуле Кживки

Останні роки Павел Кржівка не займав значущих політичних посад, а його виборчі кампанії завершувалися без успіху. Його політична кар’єра де-факто завершилась поступовим зникненням із великих партій та серією невдалих спроб балотування.