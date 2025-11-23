Сьогодні додому «на щиті» повертається бойовий медик Ярина Мруць

Непоправна втрата для Яворівської громади – додому «на щиті» повертається бойовий медик Ярина Мруць

Ярина родом із Нагачева, де й дотепер проживає її велика родина. У школі вирізнялася гострим розумом та допитливістю, тому екстерном одразу пішла в 2 клас, здала ЗНО на найвищі бали, а в 15 років вступила до Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова.

Восени 2022 року на війні загинув близький друг Ярини, і дівчина, тоді ще лікар-інтерн швидкої допомоги, вирішила приєднатися до війська аби рятувати життя. У березні 2023 року мобілізувалася у 24 бригаду.

Карʼєра Ярини почалася з санітарного інструктора, а цього року молода 26-річна дівчина отримала звання лейтенанта, була командиром медпункту 210 окремого штурмового полку.

Ярину з позивним «Афіна» дуже поважали побратими та посестри за її талант, наполегливість, старанну роботу та чуйне серце, яке не скамʼяніло навіть в умовах щоденних втрат.

Після перемоги мріяла просто відпочити в колі найближчих. І вже завтра смілива дівчина назавжди повертається до рідного дому і вічного спочинку…

Щирі співчуття батькам, братам, бабусі, нареченому, друзям та колегам, односельчанам та усім, кому за життя пощастило пізнати світлу й добру душу Ярини.

Вічна пам’ять!



Сьогодні кортеж із тілом захисниці Ярини Мруць прямуватиме до її рідного села Нагачів.

Проїзд відбудеться через Яворів, і орієнтовно о 12:30 відбудеться зустріч біля міського цвинтаря. Далі зустріч та вшанування продовжаться на в’їзді до села Нагачів.

Яворівська міська рада закликає всіх разом гідно вшанувати нашу Героїню, помолитися та віддати шану її світлій пам’яті.