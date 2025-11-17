fbpx
У Польщі диверсанти підірвали залізничну колію, яка мала вирішальне значення для України

Пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін-Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
Поліція Мазовецького воєводства повідомила, що машиніст поїзда виявив “несправності в залізничній інфраструктурі в районі селища Жичин”. Попередній огляд зафіксував пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда.

Про це пише у соцмережі Х прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін – це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були.”, – зауважив він.

