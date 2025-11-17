Громадянин США і боєць 128 ОГШБр “Текс”: «Ми виграємо цю війну, переможемо, тож не втрачайте надії» (ВІДЕО)

Майкл (позивний Текс) – американець, громадянин США. Йому 57 років, понад 20 із яких зайняла служба в армії США. Текс брав участь у бойових діях, зокрема, в Перській затоці, і має нагороди, серед яких «Пурпурове серце» та «Бронзова зірка».

До повномасштабного російського вторгнення Текс ніколи не був в Україні, однак у лютому 2022-го вирішив виправити цей недолік. У березні того ж року він доєднався до ЗСУ, служив у кількох бойових підрозділах, брав участь у бойових зіткненнях, отримав кілька поранень і контузій. А віднедавна підписав контракт зі 128 окремою гірсько-штурмовою Закарпатською бригадою. Текс досконало володіє кількома мовами, тому став тут інструктором – тренує іноземців, що також доєдналися до 128 ОГШБр.

А ще у Майкла є дівчина в Києві (в США він розлучений, хоча має шістьох дорослих дітей). І після війни він планує, принаймні, на деякий час, залишитися в Україні, купити земельну ділянку в Карпатах і побудувати будинок.

Детальніше про Майкла, 57-річного американця, котрий вирішив захищати Україну, у відео.