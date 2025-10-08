Верховна рада продовжила повноваження місцевих рад та голів до кінця війни

8 жовтня ВР затвердила постанову №14031 «Про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів) в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації», яка визнає неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 308 депутатів.

Так, Верховна Рада України постановляє:

Визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії Російської Федерації проти України та запровадженого у зв’язку з цим в Україні воєнного стану.

Підтвердити, що сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради та сільські, селищні, міські голови, обрані відповідно до закону на вільних, рівних, прямих виборах шляхом таємного голосування є повноважними, крім тих, повноваження яких достроково припинені в установленому законом порядку, до обрання нового складу відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови на наступних місцевих виборах та початку здійснення ними своїх повноважень, передбачених Конституцією України та законами України.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.