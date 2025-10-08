Верховна рада продовжила повноваження місцевих рад та голів до кінця війни

8 жовтня ВР затвердила постанову №14031 «Про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів) в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації», яка визнає неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 308 депутатів.
Так, Верховна Рада України постановляє:
- Визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії Російської Федерації проти України та запровадженого у зв’язку з цим в Україні воєнного стану.
- Відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор.
- Підтвердити, що сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради та сільські, селищні, міські голови, обрані відповідно до закону на вільних, рівних, прямих виборах шляхом таємного голосування є повноважними, крім тих, повноваження яких достроково припинені в установленому законом порядку, до обрання нового складу відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови на наступних місцевих виборах та початку здійснення ними своїх повноважень, передбачених Конституцією України та законами України.
- Після закінчення збройної агресії РФ проти України та припинення чи скасування воєнного стану в Україні рішення про проведення місцевих виборів буде прийнято відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.