fbpx
Популярне

Як потрапити в ГУР за рекрутингом ?

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Як потрапити в ГУР за рекрутингом ?

ГУР пропонує рекрутам службу на умовах мобілізації та контракту, навчання, забезпечення амуніцією та зброєю, медичне обслуговування, службове житло та грошове забезпечення від 70 тисяч грн.

Наразі у розвідці особливо активно потребують технічних спеціалістів та операторів безпілотників різного типу.

Кандидати повинні бути віком від 18 до 40 років, мати хорошу фізичну форму, витривалість та вміння орієнтуватися у стресових ситуаціях. Також він повинен відповідати наступним критеріям:

  • За станом здоров’я здатний виконувати службові обов’язки;
  • Не має близьких родичів (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри” з громадянством іноземних держав, визнаних державою-агресором;
  • Має критичне мислення та вміє працювати з великими обсягами інформації;
  • Має високі показники у службі, роботі або навчанні.
Читайте також:  Контракт «18-24. Дрони»: Сили безпілотних систем запрошують

Як долучитись до ГУР

Рекрут повинен заповнити анкету на сайті ГУР або у розділі “військові вакансії” на рекрутинговій платформі Lobby-X.

Відбір кандидатів відбувається у кілька етапів:

  1. Відбір кандидатів на відповідність вимогам;
  2. Проведення індивідуальної співбесіди;
  3. Збір та надання особистих документів;
  4. Медичне обстеження;
  5. Перевірка рівня фізичної підготовленості;
  6. Визначення прогнозованої професійно-психологічної придатності;
  7. Психофізіологічне дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакції людини.
Читайте також:  Контракт «18-24. Дрони»: Сили безпілотних систем запрошують

Переглядів: 6

Читайте також: