Як потрапити в ГУР за рекрутингом ?

ГУР пропонує рекрутам службу на умовах мобілізації та контракту, навчання, забезпечення амуніцією та зброєю, медичне обслуговування, службове житло та грошове забезпечення від 70 тисяч грн.

Наразі у розвідці особливо активно потребують технічних спеціалістів та операторів безпілотників різного типу.

Кандидати повинні бути віком від 18 до 40 років, мати хорошу фізичну форму, витривалість та вміння орієнтуватися у стресових ситуаціях. Також він повинен відповідати наступним критеріям:

За станом здоров’я здатний виконувати службові обов’язки;

Не має близьких родичів (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри” з громадянством іноземних держав, визнаних державою-агресором;

Має критичне мислення та вміє працювати з великими обсягами інформації;

Має високі показники у службі, роботі або навчанні.

Як долучитись до ГУР

Рекрут повинен заповнити анкету на сайті ГУР або у розділі “військові вакансії” на рекрутинговій платформі Lobby-X.

Відбір кандидатів відбувається у кілька етапів: