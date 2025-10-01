Як потрапити в ГУР за рекрутингом ?

ГУР пропонує рекрутам службу на умовах мобілізації та контракту, навчання, забезпечення амуніцією та зброєю, медичне обслуговування, службове житло та грошове забезпечення від 70 тисяч грн.
Наразі у розвідці особливо активно потребують технічних спеціалістів та операторів безпілотників різного типу.
Кандидати повинні бути віком від 18 до 40 років, мати хорошу фізичну форму, витривалість та вміння орієнтуватися у стресових ситуаціях. Також він повинен відповідати наступним критеріям:
- За станом здоров’я здатний виконувати службові обов’язки;
- Не має близьких родичів (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри” з громадянством іноземних держав, визнаних державою-агресором;
- Має критичне мислення та вміє працювати з великими обсягами інформації;
- Має високі показники у службі, роботі або навчанні.
Як долучитись до ГУР
Рекрут повинен заповнити анкету на сайті ГУР або у розділі “військові вакансії” на рекрутинговій платформі Lobby-X.
Відбір кандидатів відбувається у кілька етапів:
- Відбір кандидатів на відповідність вимогам;
- Проведення індивідуальної співбесіди;
- Збір та надання особистих документів;
- Медичне обстеження;
- Перевірка рівня фізичної підготовленості;
- Визначення прогнозованої професійно-психологічної придатності;
- Психофізіологічне дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакції людини.