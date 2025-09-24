Підписати контракт з ЗСУ – це рішення сильних

Підписавши контракт військовий отримує необмежені можливості

навчатися в Україні й за кордоном, оволодіти навичками поводження з найкращими зразками сучасної зброї, переймати досвід колег із провідних армій світу, а також мати практично необмежені можливості для кар’єрного росту.

Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади під час дії воєнного стану, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

для курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти – час навчання у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти;

для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, – 5 років;

для осіб офіцерського складу з числа військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи:

спеціальностями льотного складу авіації – 10 років;

іншими спеціальностями – 5 років;

громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, – від 2 до 5 років;

інших громадян – від 1 до 5 років.

для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом, із числа громадян віком від 18 до 25 років, строк військової служби встановлюється один рік.

для громадян України, які здобули медичну або психологічну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності, строк військової служби встановлюється також один рік.

Для укладання контракту необхідно звернутися до районних ТЦК та СП до відділу рекрутингу та комплектування. Інструктор відділення рекрутингу проведе співбесіду, надасть інформацію щодо вакансій у військових частинах. Після співбесіди необхідно написати заяву та надати необхідний пакет документів, пройти професійно-психологічний відбір, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби за контрактом на обраній спеціальності.

Основними вимогами до кандидатів під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є мотивація до військової служби, стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками, фізична підготовленість та психологічна стійкість.

Після відбору – якісна підготовка. Сучасні тренувальні центри, оновлений курс базової загальної військової підготовки, досвідчені інструктори та реальні знання — усе для того, щоб стати сильним, впевненим і готовим до дій.

Після проходження навчань військовослужбовці проходять службу в обраному ними підрозділі на обраній посаді.

За укладання першого контракту передбачена грошова допомога.

Після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за посадою громадяни, які вперше уклали контракт отримують одноразову грошову допомогу. Розмір такої допомоги від 24 224 гривень до 30 280 гривень.

Виплата здійснюється після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу командира.

Військовослужбовці, які перебувають на передовій, потенційно зможуть отримувати більш ніж 190 тисяч гривень:

• грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 грн),

• 100 000 «бойових». Виплачується за безпосередню участь у бойових діях на передових позиціях.

• 70 000 додаткової одноразової винагороди. Виплачується за виконання бойових або специфічних завдань на лінії зіткнення з противником чи в його тилу за кожні 30 днів (сумарно обчислених) за умов:

під час бойових дій у складі підрозділів першого ешелону оборони, наступу чи контратаки до ротного опорного пункту включно;

на тимчасово окупованій території України;

у зоні між позиціями Сил оборони України та військ агресора;

на території противника.

• 50 000 виплачується з розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових чи спеціальних завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами.

• 30 000 виплачується в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань, відповідно до бойових наказів.

Для отримання детальної інформації щодо вакантних посад у підрозділах Сухопутних військ телефонуй за номером гарячої лінії: 066 033 81 62 або звернись до районних ТЦК та СП. Ми підберемо фах, який відповідає твоїм здібностям!