Хустська єпархія УПЦ МП: у селі Біла Церква Тячівського району поминають патріарха РПЦ Кіріла (ВІДЕО)

Попри війну та тисячі загиблих українців, на Закарпатті деякі священники Хустської єпархії УПЦ МП продовжують служити інтересам Кремля. У селі Біла Церква під час храмового свята цього тижня намісник Іоанно-Предтеченського чоловічого монастиря Іов Стец відкрито поминав у молитві російського патріарха Кіріла Гундяєва — того самого, який благословляє російських солдат убивати українців та запускати ракети по містам.

Згадування імені Кіріла в богослужіннях — це не проста формальність, а чітка ознака підпорядкування Російській православній церкві. Це підтверджує і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), яка у своїх висновках вказувала: факт поминання патріарха РПЦ свідчить про фактичну афілійованість із Москвою. ДЕСС – 29 серпня 2025 року вже подала до Вищого адміністративного суду позов щодо припинення діяльності Київської митрополії УПЦ МП та її підрозділи — тобто ліквідація її правосуб’єктність. Тому, зафіксований факт поминання Хустською єпархією УПЦ МП російського патріарха – підтверджує афілійованість всієї УПЦ МП з Москвою.

Поруч із Іов Стецом на відео видно іншого проросійського священника — Венедикта Хромея. Він не лише бере участь у таких богослужіннях, але й демонструє свою прихильність до «руського міра» у побуті: носить головний убір із двоглавим орлом — державним символом росії, а також поширює у соцмережах цитати патріарха Кіріла.

Фактично, обидва священники діють як рупори московської пропаганди, використовуючи храм і релігійні обряди для нав’язування людям ідеології агресора.

Прикметно, що всі ці дії відбуваються під «дахом» митрополита Хустського і Виноградівського Марка, який роками прикриває проросійську пропаганду на Закарпатті та володіє паспортом країни агресора.

Тож замість духовної підтримки та єднання у часи війни, ці «служителі церкви» фактично працюють на дискредитацію України зсередини, прикриваючись рясами та хрестами.