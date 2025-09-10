Атака рф на Польщу або чергова зрада Орбана “Західного Світу”

Лідер Угорщини Віктор Орбан зробив чергову ганебну заяву.

Орбан заявив, що “інцидент” з російськими дронами у Польщі доводить: угорська політика закликів до “миру” у війні між Україною та Росією є правильною.

Про це очільник уряду Угорщини написав у соцмережі Х.

Він заявив, що Угорщина висловлює повну солідарність з Польщею після нещодавнього “інциденту” з безпілотником.

“Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним”, – наголосив він.

Проте Орбан додав, що ці події є свідченням необхідності досягти миру між Україною та Росією, до чого регулярно закликає Угорщина.

“Цей інцидент доводить, що наша політика закликати до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною. Життя в тіні війни сповнене ризиків та небезпек. Настав час покласти цьому край”, – написав Орбан.