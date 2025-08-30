fbpx
Надзвичайні події та кримінальна хроніка Суспільство

У Львові вбили екс-голову Верховної Ради України Андрія Парубія (ФОТОФАКТ)

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до У Львові вбили екс-голову Верховної Ради України Андрія Парубія (ФОТОФАКТ)

30 серпня у Львові  вбили колишнього голову ВР Андрія Парубія.

Про це повідомляє Львівська ОВА та Національна поліція України.

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.

Поліція пише, що стрілянина сталась у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

“На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.

Читайте також:  У Словаччині розсилають газети з питанням: «Чи має Словаччина право на територію Підкарпатської Русі?» (ФОТО)

Потерпілий помер до приїзду медиків”,  – повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Переглядів: 15

Читайте також: