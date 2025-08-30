У Львові вбили екс-голову Верховної Ради України Андрія Парубія (ФОТОФАКТ)

30 серпня у Львові вбили колишнього голову ВР Андрія Парубія.
Про це повідомляє Львівська ОВА та Національна поліція України.
Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.
Поліція пише, що стрілянина сталась у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
“На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.
Потерпілий помер до приїзду медиків”, – повідомив начальник ОВА Максим Козицький.