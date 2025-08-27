fbpx
За кордоном

Чехи та словаки спільними зусиллями передали Україні бойовий гелікоптер Black Hawk UH-60

Його придбали завдяки ініціативі «Подарунок для Путіна», у межах якої понад 20 тисяч людей пожертвували кошти.

Організатори наголосили, що Чехія стала першою країною, чиї громадяни самостійно зібрали гроші на вертоліт для України.

«Для нас це була честь», — зазначили вони, подякувавши також словакам за участь.

Після консультацій із представниками ГУР волонтери вирішили продовжити проєкт. Вирішальним стало те, що українській стороні вдалося знайти за межами Європи гелікоптер, дешевший на 35 млн чеських крон (1,4 млн євро) та навіть новіший за попередній варіант.

Загалом було зібрано трохи більше ніж 72 млн чеських крон (2,87 млн євро) при необхідних 70 млн. Українська сторона взяла на себе транспортування машини та її введення в експлуатацію.

