Мобілізація психологів в українське військо

21 червня 2025 року президент підписав Указ № 397/2025, яким внесено зміни до Положення про проходження військової служби. Документ визначив чіткі правила щодо мобілізації психологів.

Відповідно до нових норм, особи з дипломом магістра за спеціальністю «Психологія» не можуть призначатися на військові посади, які не пов’язані з медичною чи психологічною службою. Виняток можливий лише у разі добровільної згоди на іншу посаду.

Тобто примусово психолога не мобілізують до піхоти чи артилерії. Його можуть залучити лише на відповідні спеціалізовані посади, зокрема:

військовий психолог у підрозділі;

спеціаліст із морально-психологічного забезпечення;

фахівець із реабілітації військових після поранень чи бойових дій.

Військовий психолог – це фахівець, який надає психологічну підтримку військовослужбовцям на різних етапах їхньої служби (відбір, підготовка, бойові дії, відновлення), а також членам їхніх родин, допомагаючи їм впоратися зі стресом, травмами та іншими психологічними проблемами, викликаними екстремальними умовами. Він може працювати як військовослужбовець на офіцерській посаді, так і цивільний фахівець у військовій частині, проводячи консультації, психодіагностику, надаючи допомогу в кризових ситуаціях і сприяючи зміцненню морально-психологічного стану особового складу.

