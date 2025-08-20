Долучайся до ЦСО «А» СБУ

Мобілізація в підрозділи СБУ, зокрема до Центру спеціальних операцій “А” (Альфа), відбувається в рамках загальної мобілізації в Україні, яка була оголошена у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації. Співробітники СБУ, зокрема “Альфа”, виконують бойові, контррозвідувальні та правоохоронні задачі.

Важливо зазначити:

Мобілізація в Україні триває, і СБУ, як і інші силові структури, потребує поповнення особового складу.

Відбір до “Альфи” відбувається на конкурсній основі, і кандидати повинні відповідати високим вимогам.

Детальну інформацію про умови прийому на службу та вимоги до кандидатів можна отримати на офіційних ресурсах СБУ, зазначає Головком.

Заповнюй анкету та обирай напрям, де ти можеш бути найбільш ефективним: військовий, медичний, інженерний, IT, зв’язок, телекомунікації, аналітичний, логістичний, гуманітарний та інші.