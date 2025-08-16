У Словаччині розсилають газети з питанням: «Чи має Словаччина право на територію Підкарпатської Русі?» (ФОТО)

У Словаччині з’явилися друковані газети з провокативним заголовком: «Má Slovensko právo nárokovať si územie Podkarpatskej Rusi?» («Чи має Словаччина право претендувати на територію Підкарпатської Русі?»).

На шпальтах видання автор — радикальний політик Роберт Швец — прямо заявляє, що якщо Україна «не переживе війну», то Закарпаття мають ділити між собою словаки чи угорці. При цьому він посилається на «історичні права» часів Великої Моравії та князя Святоплука, а тих, хто заперечує такі претензії, називає «брехунами».

Швец відомий своїми ультраправими та проросійськими поглядами: закликав вивести Словаччину з НАТО та ЄС, цитує президента-колаборанта Йозефа Тісо, який у Другу світову віддав країну під контроль Гітлера.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола вважає, що ці «газети» виглядають як класична інформаційна диверсія — намагання через маргінальних діячів посіяти ворожнечу між Україною та її сусідами, підживити ідеї «поділу України після війни» та підірвати підтримку Києва у Європі.