Митрополит РПЦ Євгеній (Кульберг): як церковна риторика виправдовує війну проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський РПЦ Євгеній (Олексій Кульберг) став одним із публічних облич підтримки російської агресії в церковному середовищі. У його виступах та зверненнях війна постає не як злочин, а як «священна боротьба», яку потрібно довести до «перемоги сил добра». Така позиція не лише формує ідеологічне підґрунтя для продовження бойових дій, а й прямо спрямована на моральне забезпечення армії держави-агресора.

У березні 2022 року, коли російські війська вже обстрілювали українські міста, митрополит закликав молитися «за наше воїнство і за нашу скору перемогу», а також за президента РФ Володимира Путіна, «кому зараз найтяжче». У великодньому посланні квітня 2022 року він «преклоняється перед подвигами російських воїнів» і «радіє грядущій перемозі над споконвічним ворогом російського народу», фактично благословляючи подальші бойові дії.

Окремий пласт його риторики — спроби надати війні метафізичного виміру. В ефірах телеканалу «Спас» та у регіональних медіа Кульберг стверджував, що «сьогоднішня війна Росії — не з Україною чи США, а… проти злоби духів піднебесних». Така подача підмінює реальність духовною міфологією, відриваючи агресію від конкретних руйнувань і смертей, які вона спричиняє. У жовтні 2024 року він порівняв війну з роботою хірурга: «Це не називається вбивством… це називається врачуванням, хоча й боляче, хоча й кров». Таким чином, насильство подається як нібито «лікувальна процедура», необхідна для «здоров’я» умовної «Святої Русі».

Підтримка Кремля з боку митрополита не обмежується словами. У червні 2023 року єпархіальні ресурси повідомили про його зустріч зі священниками, що «окормляють армійські частини й силові підрозділи». Він благословив їх на курси з катехизації та «духовного просвітництва серед військовослужбовців», фактично координуючи церковну роботу безпосередньо в інтересах військових структур РФ. У серпні того ж року, на церемонії в Кремлі, Кульберг навіть доповів Путіну, що «кожна друга-третя записка» у храмах його єпархії — «про нього і патріарха Кирила», демонструючи політизацію релігійних практик.

Україна відреагувала на таку позицію митрополита санкціями. 23–24 січня 2023 року РНБО ухвалила, а Президент Володимир Зеленський увів у дію персональні обмеження проти 22 російських церковників, причетних до легітимізації агресії. У цьому списку був і митрополит Євгеній.

Риторика Кульберга — це не приватна богословська думка, а системне виправдання агресивної війни, що супроводжується організаційними кроками з духовного обслуговування армії. Вона вписується у широку стратегію РПЦ, яка від 2014 року і особливо після 2022-го стала одним із ідеологічних стовпів російської військової політики. Сакралізуючи насильство, порівнюючи війну з «хірургією» та апелюючи до «битви зі злими духами», митрополит формує для російського суспільства уявлення, що вбивства та руйнування є не злочином, а «необхідним духовним лікуванням». Така позиція має не лише моральний, а й політичний вимір, посилюючи легітимізацію війни в очах вірян та виправдовуючи дії Кремля на міжнародній арені.