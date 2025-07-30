Мобілізація в сапери. Що потрібно знати?

Сапери – це військовослужбовці інженерних військ, які займаються інженерною розвідкою, обладнанням мінних загороджень, проробкою проходів у них та іншими задачами. Наразі діє бронювання 100% фахівців, які займаються гуманітарним розмінуванням у сертифікованих організаціях, що дозволяє їм уникнути мобілізації.
Детальніше про мобілізацію в сапери:
- Загальна мобілізація:В Україні триває загальна мобілізація, і всі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 років можуть бути призвані на військову службу, в тому числі і в сапери.
- Військова служба за контрактом:Особи віком від 18 до 25 років можуть також вступити на військову службу за контрактом.
- Бронювання саперів:Уряд прийняв рішення про бронювання 100% фахівців, які займаються розмінуванням у сертифікованих організаціях. Це стосується груп нетехнічного обстеження, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.
- Умови служби:Служба в саперах включає в себе виконання різних інженерних завдань, як на полігоні, так і в польових умовах.
- Грошове забезпечення та соціальний захист:Сапери отримують грошове забезпечення, яке може варіюватися від 21 000 до 127 000 гривень, а також мають соціальний захист та можливість кар’єрного зростання.
- Навчання:Обов’язкове навчання є частиною підготовки саперів.
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Важливо зазначити:
- У липні 2025 року триває воєнний стан та загальна мобілізація, які були продовжені Верховною Радою.
- Призовний вік в Україні – 25 років, але є виключення, наприклад, для служби за контрактом, як зазначено вище.
- Якщо вас цікавить можливість служби в саперах, рекомендується звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або переглянути вакансії на таких ресурсах як lobbyx.army, АЗОВ | 12 бригада НГУ.