11 – та річниця створення ДУК Правий Сектор

Сьогодні минає 11 років з дня офіційного створення Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор» — бойового братства, що стало на захист України у найтемніші часи. Коли держава ще оговтувалася після Майдану, коли фронт лише формувався, коли бракувало зброї й чітких наказів на знищення ворога — на передову йшли добровольці. Йшли, бо розуміли: ніхто, крім нас, цього не зробить.

Відтоді — Піски, ДАП, Широкине, Авдіївка, фронт 2014-го, 2022-го і фронт сьогодні. Бійці ДУК ПС — це не історія. Це теперішній бій. Це нові імена, нові Герої, які щодня доводять: добровольчий дух незламний.

Слава Нації! Смерть ворогам!