Угорщина заборонила в’їзд військовим ЗСУ, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті

Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Telex.



За його словами, заборона на в’їзд до Угорщини стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача оперативного командування “Захід” (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони (полковника Романа Юзвенка).

Окремо Сійярто нагадав, що Угорщина постачає Україні електроенергію і “сотні мільйонів кубометрів природного газу”.

Сійярто також заявив, що Київ матиме великі проблеми, якщо угорсько-українські відносини заморозяться, адже Угорщина є “найбільшим постачальником електроенергії” для України.

“Тож Україна матиме справді великі проблеми лише у випадку заморожування цих відносин”, – додав він.

Нагадаємо, що нещодавно МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України увечері в четвер повідомило, що загиблий – Йосип Шебештень – був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини закликав Європейський Союз ввести санкції проти трьох українських посадовців.