Віктор Орбан: “На Закарпатті підпалили церкву і залишили напис з погрозами угорцям” (ФОТО)

“На Закарпатті підпалили церкву, а на її боці був напис: “Хай угорці йдуть на ніж. “”

Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Все це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті.

Ми вас не підведемо, ви можете розраховувати на нас!” – написав прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Ця провокація дуже вигідна для проросійського уряду Угорщини, який всіма способами намагається дискредитувати Україну перед ЄС, США та іншими країнами, які підтримують українців у боротьбі за незалежність, а також таким чином виправдати своє упереджене ставлення до України та виправдати свої дії щодо блокування вступу до ЄС та блокування допомоги.



Головне управління національної поліції в Закарпатській області повідомляє, що 16 липня близько 22-ї вечора до поліції надійшло повідомлення про загоряння церкви у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Відділу поліції №1 Ужгородського райуправління поліції та співробітники криміналістичної лабораторії ГУНП в Закарпатській області.

У ході проведення першочергових заходів правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла наразі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Зібрані відомості слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського райуправління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі поліцейські у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.